63 ਸਾਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ

Seema Anand Controversy: ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਟਰ ਸੀਮਾ ਆਨੰਦ, ਜੋ ਸੈਕਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ। "ਅਨਪਲੱਗਡ ਸ਼ੁਭੰਕਰ" ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਸ਼ੁਭੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁਭੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੀਮਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮਰਦ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੀਮਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਸੀ।
ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ?
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਕਿਉਂ" 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਮਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਸੀਮਾ ਆਨੰਦ?
ਸੀਮਾ ਆਨੰਦ ਲੰਡਨ-ਅਧਾਰਤ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਟੋਰੀਟੇਲਰ ਹੈ। ਉਹ "ਦਿ ਆਰਟਸ ਆਫ਼ ਸੇਡਕਸ਼ਨ" ਦੀ ਲੇਖਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਯੂਨੈਸਕੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਸਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਨਸੀ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਸੂਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।