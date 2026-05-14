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शिकारी देवी मंदिर के पास दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार; 2 की मौत, 2 घायल

Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शिकारी देवी मंदिर के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ. आल्टो कार गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 14, 2026, 01:27 PM IST

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शिकारी देवी मंदिर के पास दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार; 2 की मौत, 2 घायल

Mandi Accident: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ शिकारी देवी मंदिर के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. मंदिर की ओर जा रही एक आल्टो कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

यह हादसा मंडी जिले के जंजैहली क्षेत्र में करीब 11 हजार फीट की ऊंचाई पर हुआ. बताया जा रहा है कि कार नंबर HP 87-2981 सुनसान रास्ते से गुजर रही थी, तभी चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरी.

घायल की बहादुरी से बची जानें
हादसे का काफी देर तक किसी को पता नहीं चल पाया, क्योंकि घटना स्थल बेहद सुनसान क्षेत्र में था. इसी बीच हादसे में घायल एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और किसी तरह खाई से बाहर निकलकर सड़क तक पहुंचा. वहां टेंट लगाकर रह रहे लोगों को उसने हादसे की जानकारी दी और मदद मांगी. इसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

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रात एक बजे चला रेस्क्यू ऑपरेशन
सूचना मिलते ही जंजैहली थाना पुलिस देर रात करीब एक बजे मौके पर पहुंची. पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर खाई में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायलों व शवों को बाहर निकाला.

हादसे में भूपेंद्र राज और हेत राम की मौत हो गई. दोनों मृतक थुनाग क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं. वहीं घायल योगराज और पूर्णचंद का इलाज मेडिकल कॉलेज नेरचौक में चल रहा है. इनमें एक घायल थुनाग और दूसरा पांगणा क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है.

हादसे के कारणों की जांच जारी
मंडी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है.

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