Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3172071
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

शिकारी देवी में अप्रैल में भारी बर्फबारी, 3 फीट तक जमी बर्फ; मंदिर के बाहर ही करनी पड़ी पूजा

Shikari Devi Temple: हिमाचल के मंडी में स्थित शिकारी देवी मंदिर में अप्रैल महीने में 2-3 फीट बर्फबारी हुई है. भारी बर्फ के कारण मंदिर का द्वार नहीं खुल सका और पुजारी को बाहर ही पूजा करनी पड़ी. जानें पूरा अपडेट.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 09, 2026, 12:26 PM IST

Trending Photos

शिकारी देवी में अप्रैल में भारी बर्फबारी, 3 फीट तक जमी बर्फ; मंदिर के बाहर ही करनी पड़ी पूजा

Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित प्रसिद्ध Shikari Devi Temple में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए अप्रैल महीने में ही भारी बर्फबारी दर्ज की गई है. करीब 11 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर परिसर में 2 से 3 फीट तक बर्फ जम गई, जिससे पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया.

मंदिर का द्वार बंद, बाहर ही हुई पूजा
लगातार बारिश और तापमान में गिरावट के बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई. शिकारी घाटी से सामने आए ताजा वीडियो में मंदिर परिसर, आसपास के जंगल और रास्ते पूरी तरह बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं. भारी बर्फबारी के चलते मंदिर का मुख्य द्वार नहीं खुल सका, जिसके कारण पुजारी को बाहर ही धूप जलाकर पूजा-अर्चना करनी पड़ी.

अप्रैल में बर्फबारी ने चौंकाया
आमतौर पर अप्रैल तक इस क्षेत्र की बर्फ पिघलने लगती है और श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मौसम के बदले तेवरों ने सभी को हैरान कर दिया है. स्थानीय लोगों के अनुसार इस समय इतनी भारी बर्फबारी असामान्य मानी जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों पर असर
अचानक हुई बर्फबारी से क्षेत्र में ठंड का असर बढ़ गया है, वहीं पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है. सर्दियों के दौरान यहां भारी बर्फबारी के कारण पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन अप्रैल में ऐसी स्थिति कम ही देखने को मिलती है.

मौसम विभाग का अलर्ट जारी
India Meteorological Department के शिमला केंद्र ने 9 अप्रैल 2026 के लिए मंडी जिले के कई हिस्सों में बारिश, आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. जिला प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे पहाड़ी और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से बचें.

हेल्पलाइन नंबर जारी
किसी भी आपात स्थिति के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हेल्पलाइन नंबर 01905-226201, 226202, 226203, 226204 और टोल फ्री नंबर 1077 जारी किए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता मिल सके.

TAGS

Shikari Devi TempleMandi Snowfallmandi newsHimachal Pradesh

Trending news

Shikari Devi Temple
शिकारी देवी में भारी बर्फबारी, 3 फीट तक जमी बर्फ; मंदिर के बाहर ही करनी पड़ी पूजा
fazilka news
ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ
Gold silver price
ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ! 14,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ
Harmeet Singh Pathan majra
ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
Gagandeep Randhawa Suicide Case
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ; ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ
Punjab Cabinet Meeting
11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ; ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
Rao Inderjit Arrested
ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੁਬਈ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ; ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
Himachal Weather
हिमाचल में मौसम की तबाही: 5 जिलों में तूफा-ओलावृष्टि का अलर्ट, फसलों पर संकट
Punjab Thermal Plants Fined
ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
mla baljinder kaur
ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ