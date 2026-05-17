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Shimla Drug Bust: ढली में पंजाब के 2 युवक चिट्टे समेत गिरफ्तार, 4 दिन की पुलिस रिमांड पर

शिमला के ढली में पुलिस ने पंजाब के दो युवकों को 8 ग्राम चिट्टा सहित गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. मामले में बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 17, 2026, 03:59 PM IST

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Shimla Drug Bust: ढली में पंजाब के 2 युवक चिट्टे समेत गिरफ्तार, 4 दिन की पुलिस रिमांड पर

Shimla Drug Bust: ढली में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला शिमला पुलिस ने पंजाब के दो युवकों को चिट्टा (हेरोइन) सहित गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से करीब 8 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है. अदालत ने दोनों आरोपियों को चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई स्पेशल सेल शिमला और थाना ढली पुलिस की संयुक्त टीम ने की. 14 मई को पुलिस टीम बैमलोई, छोटा शिमला, संजौली और ढली क्षेत्र में गश्त और अपराध रोकथाम ड्यूटी पर तैनात थी. इसी दौरान ढली चौक पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दो युवक इलाके में चिट्टा सप्लाई करने की फिराक में हैं.

गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने की दबिश
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में ढली क्षेत्र में दबिश दी. जांच के दौरान पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया और तलाशी लेने पर उनके पास से करीब 8 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की गई.

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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान Tarvinder Singh (22) पुत्र इंद्रजीत सिंह और Mohit Kumar (29) पुत्र लखवीर सिंह निवासी Patiala के रूप में हुई है.

NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस थाना ढली में दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी शिमला में किस नेटवर्क के जरिए नशे की सप्लाई कर रहे थे और उनके संपर्क किन लोगों से जुड़े हुए हैं.

जिला पुलिस ने साफ किया है कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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