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शिमला में नेपाली के तीन तस्कर गिरफ्तार, 9.28 किलोग्राम अफीम के साथ 12 लाख नकद बरामद

Drug Smuggling: शिमला पुलिस ने नारकंडा में नशीले पदार्थों की एक बड़ी खेप पकड़ी है और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 9.28 किलोग्राम अफीम और 12 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 11, 2026, 02:48 PM IST

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शिमला में नेपाली के तीन तस्कर गिरफ्तार, 9.28 किलोग्राम अफीम के साथ 12 लाख नकद बरामद

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अफीम और लाखों की नकदी बरामद हुई है.

गुप्त सूचना पर पुलिस की कार्रवाई
जिला शिमला पुलिस के नशा विरोधी अभियान के तहत डिटेक्शन सेल रामपुर की टीम को 10 अप्रैल को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाली मूल के तीन व्यक्ति एक वाहन में अवैध अफीम की तस्करी कर रहे हैं. सूचना के आधार पर कुमारसैन थाना क्षेत्र के नारकंडा में नाकाबंदी की गई.

वाहन से बरामद हुई अफीम और नकदी
नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक इनोवा कार को रोका। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी लेने पर वाहन से 9.28 किलोग्राम अफीम और करीब 12 लाख रुपये नकद बरामद किए गए.

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तीनों आरोपी मौके से गिरफ्तार
पुलिस ने मौके पर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनकी पहचान एन बहादुर उर्फ राजू (41), चक्रा बहादुर (25) और मोहन साही (44) के रूप में हुई है, जो नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
इस मामले में थाना कुमारसैन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 और 29 के तहत केस दर्ज किया गया है.

नेटवर्क की जांच जारी
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस तस्करी के पीछे कौन सा बड़ा नेटवर्क सक्रिय है. गिरफ्तार आरोपियों को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा.

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