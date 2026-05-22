शिमला में अवैध रेहड़ी-फड़ी को लेकर बढ़ा विवाद, हिंदू संघर्ष समिति ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

Shimla News: राजधानी शिमला में बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा कथित अवैध रेहड़ी-फड़ी लगाने के मुद्दे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. इस मामले में हिंदू संघर्ष समिति ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग उठाई.

समिति का आरोप है कि शहर में बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर रेहड़ी-फड़ी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. संगठन ने दावा किया कि बाहरी राज्यों से आए कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर कारोबार कर रहे हैं.

स्थानीय कारोबार और व्यवस्था प्रभावित होने का आरोप

हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा ने कहा कि अवैध तरीके से लग रही रेहड़ियों के कारण स्थानीय व्यापारियों के रोजगार पर असर पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती ऐसी गतिविधियों से शहर की व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है.

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समिति ने प्रशासन से मांग की है कि बिना अनुमति कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सार्वजनिक स्थानों पर व्यापार को लेकर स्पष्ट नीति बनाई जाए.

राज्यपाल से कार्रवाई की मांग

ज्ञापन में समिति ने मामले की जांच करवाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है. संगठन का कहना है कि स्थानीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए.

हिंदू संघर्ष समिति ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार और प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे, ताकि शहर में सामाजिक सौहार्द और व्यवस्था बनी रहे.