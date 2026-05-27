‘एक्ट ऑफ गॉड’ कहकर पल्ला झाड़ने वाला NHAI अब देगा 40 लाख का मुआवजा, शिमला लैंडस्लाइड मामले में बड़ा यू-टर्न

Shimla News: शिमला में फोरलेन निर्माण से जुड़े चर्चित लैंडस्लाइड मामले में बड़ा मोड़ आया है. पहले इस घटना को “एक्ट ऑफ गॉड” बताकर जिम्मेदारी से इनकार करने वाला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) अब प्रभावित बागवान को मुआवजा देने पर सहमत हो गया है. हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग ने नुकसान का आकलन करीब 40 लाख रुपये किया है और NHAI ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष उचित मुआवजा देने का भरोसा दिया है.

यह मामला शिमला जिले के मशोबरा ब्लॉक के लिंडीधार गांव का है. यहां बागवान नरेंद्र सिंह राठौर का सेब बागान कालका-शिमला एनएच-5 के कैथलीघाट-ढली फोरलेन प्रोजेक्ट के नीचे स्थित है. 25 मई 2025 को निर्माण कार्य के दौरान बनाई गई क्रेट वॉल अचानक ढह गई, जिसके बाद भारी भूस्खलन हुआ. इस हादसे में सेब के बगीचे, कृषि भूमि और बड़ी संख्या में पेड़ों को नुकसान पहुंचा था.

घटना के बाद प्रभावित बागवान नरेंद्र सिंह राठौर ने पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत NGT का रुख किया और पर्यावरणीय क्षति के साथ आर्थिक नुकसान की भरपाई की मांग उठाई.

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पहले जिम्मेदारी से किया था इनकार

सुनवाई के दौरान NHAI ने शुरुआत में दावा किया था कि भारी बारिश और भूस्खलन प्राकृतिक आपदा यानी “Act of God” की वजह से हुआ और परियोजना को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. अथॉरिटी ने बागवानी विभाग की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि नुकसान का आकलन बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है.

हालांकि बाद में NHAI ने अपना रुख बदलते हुए माना कि घटना में नुकसान हुआ है और प्रभावित पक्ष को उचित मुआवजा दिया जाएगा. NGT में दाखिल अपने नए जवाब में अथॉरिटी ने मुआवजा देने का आश्वासन दिया है.

पर्यावरण और निर्माण कार्यों पर उठे सवाल

इस मामले ने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में बड़े निर्माण कार्यों और पर्यावरणीय सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में फोरलेन और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के दौरान सुरक्षा मानकों और ढलानों की मजबूती को लेकर स्थानीय लोग लगातार चिंता जताते रहे हैं.