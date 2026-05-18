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LSD तस्करी मामले में बड़ा खुलासा, CCTV फुटेज मिटाने के आरोप में होटल पार्टनर गिरफ्तार

LSD Trafficking Case: शिमला एलएसडी तस्करी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने कुल्लू के होटल पार्टनर को CCTV फुटेज डिलीट करने और साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया. मामले में ड्रग नेटवर्क की जांच तेज.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 18, 2026, 03:45 PM IST

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LSD तस्करी मामले में बड़ा खुलासा, CCTV फुटेज मिटाने के आरोप में होटल पार्टनर गिरफ्तार

Shimla News: शिमला पुलिस ने बहुचर्चित एलएसडी तस्करी मामले की जांच में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल्लू के एक होटल पार्टनर को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर मामले से जुड़े अहम डिजिटल साक्ष्यों को मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप लगे हैं.

पुलिस के अनुसार, मामले की जांच वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है और ड्रग नेटवर्क से जुड़े हर व्यक्ति की भूमिका खंगाली जा रही है.

562 एलएसडी स्ट्रिप्स के साथ हुई थी गिरफ्तारी
यह मामला पुलिस थाना न्यू शिमला में 10 मार्च 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 22 और 29 तथा बीएनएस की धारा 238 के तहत दर्ज किया गया था.

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मामले में पुलिस ने संदीप शर्मा निवासी मोगा, पंजाब और प्रिया शर्मा निवासी सिरमौर के कब्जे से 562 स्टाम्प साइज एलएसडी स्ट्रिप्स बरामद की थीं. बरामद एलएसडी का कुल वजन 11.570 ग्राम था, जिसे व्यावसायिक मात्रा माना गया.

केरल से जुड़े सप्लायर तक पहुंची जांच
जांच के दौरान पुलिस ने बैकवर्ड लिंक खंगालते हुए एलएसडी सप्लायर की पहचान Naviel Harrison के रूप में की. आरोपी को 13 मार्च 2026 को गुरुग्राम, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था.

आगे की जांच में एसटीएफ के चार कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई. डिजिटल, तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद चारों आरोपियों को 19 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया.

होटल से मिटाए गए थे सीसीटीवी सबूत
पुलिस जांच में सामने आया कि चारों आरोपियों ने जिला कुल्लू स्थित सी रॉक होटल में नविएल हैरिसन से एलएसडी हासिल की थी. मामले की पुष्टि के लिए होटल परिसर से जब्त डीवीआर और हार्ड डिस्क को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया.

फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि होटल के सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर डिलीट और नष्ट किया गया था.

डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार होटल के पार्टनर संजीव कुमार निवासी भुंतर, जिला कुल्लू की भूमिका साक्ष्य मिटाने में सामने आई है. डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर उसकी संलिप्तता पाए जाने के बाद पुलिस ने उसे 16 मई 2026 को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस का कहना है कि मामले में आगे भी जांच जारी है और ड्रग नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.

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