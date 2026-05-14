शिमला में पार्किंग के नाम पर ‘लूट’! 1 घंटे के मांगे 800 रुपये, वीडियो वायरल

Shimla Parking Controversy: शिमला में एक कमर्शियल पार्किंग में बाइक सवार से 1 घंटे की पार्किंग के लिए 800 रुपये मांगने का मामला सामने आया है. वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम ने पार्किंग संचालक को नोटिस जारी कर जांच शुरू कर दी है.
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Shimla News: राजधानी शिमला में नगर निगम की पार्किंग व्यवस्था एक बार फिर विवादों में घिर गई है. शहर के व्यस्त इलाके में स्थित एक कमर्शियल पार्किंग में कथित ओवरचार्जिंग का मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मच गया है. वायरल वीडियो में पार्किंग संचालक एक बाइक सवार से सिर्फ एक घंटे की पार्किंग के बदले 800 रुपये मांगते दिखाई दे रहे हैं.
वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. सोशल मीडिया पर लोग पार्किंग संचालकों पर मनमानी वसूली के आरोप लगा रहे हैं.
बाइक सवार ने लगाए बदसलूकी के आरोप
पीड़ित बाइक राइडर का आरोप है कि जब उसने तय पार्किंग शुल्क को लेकर सवाल किया तो उसके साथ बदसलूकी की गई. इतना ही नहीं, उसने पार्किंग कर्मचारियों पर मारपीट की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है.
बाइक सवार का कहना है कि पार्किंग संचालकों का व्यवहार आम लोगों के प्रति बेहद आक्रामक है और बिना किसी तय नियम के मनमाने शुल्क वसूले जा रहे हैं.
नगर निगम ने जारी किया नोटिस
मामला तूल पकड़ने के बाद नगर निगम शिमला प्रशासन हरकत में आ गया है. निगम ने संबंधित पार्किंग संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र मंत्री ने भी कड़ा रुख अपनाया है.
एमसी कमिश्नर भूपेंद्र मंत्री ने कहा कि ओवरचार्जिंग और लोगों के साथ दुर्व्यवहार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पार्किंग व्यवस्था पर उठे सवाल
शिमला में लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने नगर निगम की पार्किंग व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई पार्किंग स्थलों पर तय दरों से ज्यादा शुल्क वसूला जाता है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कार्रवाई अक्सर सीमित ही रहती है.
अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि वायरल वीडियो के बाद निगम प्रशासन वास्तव में कितनी सख्ती दिखाता है और आम जनता को राहत मिल पाती है या नहीं.