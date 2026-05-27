नशा तस्करों पर शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.13 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त

Shimla News: शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 13 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की है. पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़े सप्लाई नेटवर्क और आर्थिक स्रोतों पर एक साथ शिकंजा कसते हुए कई अहम खुलासे किए हैं.

जिला शिमला पुलिस के एएसपी मुख्यालय अभिषेक ने बताया कि नशे की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए पुलिस लगातार बैकवर्ड लिंकेज पर काम कर रही है. इसी अभियान के तहत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, भारत-नेपाल बॉर्डर और केरल सहित बाहरी राज्यों से जुड़े 42 आरोपियों को विशेष टीमों द्वारा गिरफ्तार किया गया है.

कुमारसैन केस में 53 लाख की संपत्ति फ्रीज

थाना कुमारसैन में दर्ज एक मामले में पुलिस ने वित्तीय जांच के बाद करीब 53 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज की है. यह मामला 10 अप्रैल 2026 का है, जब नेपाल निवासी तीन आरोपियों के कब्जे से 9.028 किलोग्राम अफीम और 12 लाख रुपये नकद बरामद किए गए थे.

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जांच के दौरान पुलिस ने कंडाघाट स्थित एक टी स्टॉल से भी 2.039 किलोग्राम अफीम बरामद की, जिसके बाद महिला आरोपी लक्ष्मी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से विभिन्न इलाकों में अफीम की सप्लाई कर रहे थे.

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने नशे के कारोबार से कमाई गई रकम से महंगी गाड़ियां और अन्य संपत्तियां खरीदी थीं. आरोपी ऐन बहादुर के पास से इनोवा और अर्बन क्रूजर जैसी गाड़ियां मिलीं, जबकि आरोपी लक्ष्मी ने अवैध कमाई से रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदी थी. दोनों आरोपियों की कुल 53 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर दी गई है.

कोटखाई के आरोपी पर 60 लाख की कार्रवाई

दूसरे मामले में थाना कोटखाई से जुड़े एनडीपीएस केस में आरोपी आर्यन के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने उसकी करीब 60 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की है.

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी चिट्टा और हेरोइन तस्करी में लगातार सक्रिय था. उसके बैंक खातों में करोड़ों के लेनदेन सामने आए, जबकि आय का कोई वैध स्रोत नहीं मिला. जांच के अनुसार आरोपी ने नशे के पैसे से स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी और दो मंजिला मकान भी बनवाया.

2026 में अब तक 286 आरोपी गिरफ्तार

एएसपी अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 134 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. इन मामलों में 286 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.