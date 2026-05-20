शिमला पुलिस का बड़ा ड्रग्स नेटवर्क भंडाफोड़! यूपी-पंजाब से पकड़े गए मुख्य सप्लायर, WhatsApp चैट से खुला राज

Drug Network Busted: शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी और पंजाब से दो मुख्य सप्लायर गिरफ्तार किए हैं. व्हाट्सएप चैट, CDR और वित्तीय लेन-देन की जांच से ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हुआ.
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Shimla News: शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश और पंजाब से दो मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि अब कार्रवाई केवल छोटे पेडलरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ड्रग नेटवर्क की जड़ों तक पहुंच बनाई जा रही है.
जिला शिमला के एएसपी हेडक्वार्टर Abhishek Dhiman ने बताया कि पुलिस थाना रोहड़ू में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में पहले सिद्धांत खागटा और गौरव कुमार को गिरफ्तार किया गया था. उनके कब्जे से Nitrosun-10 की 190 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई थीं.
व्हाट्सएप चैट और CDR से खुला नेटवर्क
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण, व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की जांच की. जांच में सामने आया कि प्रतिबंधित दवाइयों की खेप लखनऊ से कूरियर के जरिए भेजी गई थी.
इसके बाद पुलिस ने बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए 17 मई 2026 को लखनऊ से आरोपी Ahmar Brijas को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार आरोपी लखनऊ में केमिस्ट शॉप चलाता है और बिना वैध चिकित्सकीय पर्ची के प्रतिबंधित दवाइयों की सप्लाई कर रहा था. मामले में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है.
पंजाब से चिट्टा सप्लायर भी दबोचा
इसी अभियान के तहत सदर शिमला थाना में दर्ज एक अन्य एनडीपीएस मामले में पंजाब निवासी दो आरोपियों से करीब 10.300 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की गई थी.
जांच के दौरान डिजिटल साक्ष्यों और वित्तीय लेन-देन के आधार पर पुलिस ने मुख्य सप्लायर की पहचान Akashdeep alias Akash के रूप में की.
इसके बाद 19 मई 2026 को शिमला पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर आरोपी को फाजिल्का जिले के जलालाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.
“नेटवर्क की जड़ों तक पहुंच रही पुलिस”
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशा तस्करी के मामलों में अब केवल स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि सप्लाई चेन और मुख्य नेटवर्क संचालकों तक पहुंचकर कार्रवाई की जा रही है. मामले की जांच अभी जारी है.