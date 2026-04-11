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शिमला राम मंदिर विवाद गरमाया! विरोध से पहले हिंदू नेता हाउस अरेस्ट, मुंडन ऐलान पर बवाल

Shimla Ram Mandir Controversy: शिमला के राम मंदिर हॉल में रिसेप्शन को लेकर विवाद बढ़ा. विरोध से पहले हिंदू संगठन के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, सामूहिक मुंडन का ऐलान भी चर्चा में.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 11, 2026, 01:47 PM IST

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शिमला राम मंदिर विवाद गरमाया! विरोध से पहले हिंदू नेता हाउस अरेस्ट, मुंडन ऐलान पर बवाल

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी Shimla में राम मंदिर हॉल में आयोजित एक शादी समारोह के रिसेप्शन को लेकर विवाद गहरा गया है. कार्यक्रम से पहले ही विरोध कर रहे हिंदू संगठनों के कुछ नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया, जिससे मामला और गर्मा गया.

रिसेप्शन को लेकर हुआ विवाद
मामला उस समय सामने आया जब एक मुस्लिम परिवार द्वारा राम मंदिर हॉल में रिसेप्शन आयोजित करने की योजना बनी. इसे लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने विरोध जताया और “सांस्कृतिक अतिक्रमण” का आरोप लगाया.

हालांकि, बाद में स्पष्ट किया गया कि निकाह मस्जिद में संपन्न होगा और मंदिर परिसर में केवल रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा.

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विरोध में सामूहिक मुंडन का ऐलान
हिंदू संघर्ष समिति ने इस मुद्दे के विरोध में सामूहिक मुंडन कार्यक्रम का ऐलान किया था. लेकिन कार्यक्रम से पहले ही पुलिस ने एहतियातन कार्रवाई करते हुए संगठन के प्रमुख नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया.

विजय शर्मा का बयान
हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा ने कहा कि उनका किसी धर्म या परिवार से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, बल्कि यह विरोध “सांस्कृतिक अतिक्रमण” के खिलाफ था.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा सांकेतिक विरोध को रोकना “लोकतंत्र की हत्या” है.

‘जीरो टॉलरेंस’ की चेतावनी
संगठन की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे पर आगे भी सख्त रुख अपनाया जाएगा.

फिलहाल स्थिति नियंत्रण में
पुलिस की कार्रवाई के बाद सामूहिक मुंडन कार्यक्रम नहीं हो सका. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शांति बनाए रखने की अपील की गई है.

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