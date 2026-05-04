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शिमला में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप

Shimla News: शिमला के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. गुमनाम ई-मेल के बाद दयानंद पब्लिक स्कूल खाली कराया गया. पुलिस और बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 04, 2026, 03:46 PM IST

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शिमला में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप

Shimla Bomb Threat: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब शहर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना सामने आई. यह धमकी एक गुमनाम ई-मेल के जरिए भेजी गई, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस तुरंत हरकत में आ गए.

सुरक्षा के मद्देनज़र शिमला के दयानंद पब्लिक स्कूल को एहतियातन तुरंत खाली कराया गया और सभी छात्रों को सुरक्षित उनके घर भेज दिया गया. स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला, लेकिन प्रशासन की तत्परता से बच्चों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की गई.

पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने संभाला मोर्चा
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता संबंधित स्कूलों में पहुंच गया और सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया. स्कूल परिसरों, क्लासरूम, बैग और आसपास के क्षेत्रों की गहन जांच की जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके.

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एसपी शिमला ने क्या कहा?
Gaurav Singh ने बताया कि पुलिस को एक गुमनाम ई-मेल प्राप्त हुई है, जिसमें शहर के कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. सूचना मिलते ही सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया और स्कूलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में अभी तक किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है. हालांकि पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही है.

साइबर सेल कर रही ई-मेल की जांच
पुलिस की साइबर सेल अब उस ई-मेल की तकनीकी जांच में जुट गई है, ताकि धमकी भेजने वाले व्यक्ति की पहचान की जा सके. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मेल की लोकेशन और स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

अभिभावकों में चिंता, प्रशासन ने की अपील
इस घटना के बाद अभिभावकों में चिंता का माहौल है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की है. फिलहाल सभी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

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