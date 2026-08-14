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ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Shiromani Akali Dal Punarsurjit News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 14, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:21 PM IST
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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