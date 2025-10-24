SHO ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

Gurdaspur News: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ।
Trending Photos
Gurdaspur News: ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ‘ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2014 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦੋ ਕੋਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਐਮ.ਐਲ.ਆਰ. ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪਤੀ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੋਮਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।