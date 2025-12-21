Railway Fare Hike: ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ; ਮੇਲ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

Railway Fare Hike: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
Railway Fare Hike: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 215 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 215 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1 ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮੇਲ/ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਨ-ਏਸੀ ਅਤੇ ਏਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ₹600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ₹600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਨਾਨ-ਏਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਟਿਕਟ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ₹10 ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ
ਆਓ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਡੀਬੀਆਰਟੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ-ਏਸੀ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ₹2395 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਪੈਸੇ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਸਿੱਧੇ ₹20 ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਪਟਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,215 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਟਿਕਟ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 1,386 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, CSMT ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ 3AC ਕਿਰਾਇਆ ₹3,180 ਹੈ। 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਭਗ ₹27 ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,207 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਵਾਧਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1 ਪੈਸਾ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਸੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ।