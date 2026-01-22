Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3082642
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹ? ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ Vitamin ਦੀ ਕਮੀ!

Vitamin D Deficiency: ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 22, 2026, 12:26 PM IST

Trending Photos

ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹ? ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ Vitamin ਦੀ ਕਮੀ!

Shortness Of Breath: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਥਕਾਵਟ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਕਸਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-
ਅੰਡੇ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੈਟੀ ਫਿਸ਼: ਸੈਲਮਨ, ਟੁਨਾ ਅਤੇ ਮੈਕਰੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਤਰਾ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

TAGS

Vitamin D deficiencyshortness of breathlung health

Trending news

Vitamin D deficiency
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹ? ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ Vitamin ਦੀ ਕਮੀ!
Famous Actor Death News
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ; ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਨਾਮ
Barnala CASO Operation
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ CASO ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ
MP Amritpal Singh
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ
Punjab Congress
2027 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਭੂਚਾਲ! ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਨਡ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
big change pension rules
ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Prem Dhillon controversy
ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਲੋਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
gold silver price today
ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗੀ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰ
Basant Panchami School Holiday
School Holiday: ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ...
Sajjan Kumar
1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ: ਰਾਊਜ਼ ਐਵਿਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੋਏ ਬਰੀ