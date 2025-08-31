ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ–ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, ਪਤੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Ferozpur News: ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤੀ–ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Ferozpur News: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਵੜਾ ਵਿੱਚ ਪਤੀ–ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਦਰ ਬਿਗੜਿਆ ਕਿ ਸਸੁਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਜਾ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਸੁਰ ਅਤੇ ਸਾਲਾ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝਗੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਜਾ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤੀ–ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਮੁਟਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।