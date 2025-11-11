ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ

Diabetes Diet Tips: ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਭੋਜਨ: ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਲ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Diabetes Diet Tips: ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਲ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਮਾਹਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚੌਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਚੌਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪਚਣਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਊਨ ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਰੋਟੀ
ਡਾਕਟਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬ੍ਰਾਊਨ ਰਾਈਸ, ਬਾਜਰਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜਰਾ, ਸੋਰਘਮ), ਜਾਂ ਕੁਇਨੋਆ ਖਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਲੇ, ਜੌਂ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
ਚੌਲ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਪਲੇਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ (ਦਾਲ, ਪਨੀਰ, ਅੰਡੇ) ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੌਥਾਈ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰੱਖੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੌਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।