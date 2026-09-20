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ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਲੇਜ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

Roundglass Foundation News: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇਵਾਲ ਪੀਡੀਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡ, ਮਾਜਰੀ ਵਿਖੇ ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਲੇਜ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ 2026 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 20, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:06 PM IST
ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਲੇਜ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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