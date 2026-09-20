ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਲੇਜ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

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Roundglass Foundation News (ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਪੱਕਾ): ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇਵਾਲ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡ, ਮਾਜਰੀ ਵਿਖੇ ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਲੇਜ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ 2026 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 25,000+ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ 2,000+ ਟੀਮਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮ਼ੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਗਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹ਼ੁੰਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹ਼ੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਟਕਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦ਼ੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।” 2018 ਤੋਂ ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 3,800+ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਚ਼ੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ 1,600+ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ 43,000+ ਬੱਚੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰ਼ੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚ਼ੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 450+ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਲਈ 250+ ਯੋਗਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 500+ ਲਰਨ ਲੈਬਜ਼ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਲੇਜ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ, ਮ਼ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੀਮਵਰਕ ਤੇ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਦੇ ਗ਼ੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।