सिरमौर में प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत: अब आसानी से मिलेंगे गैस सिलेंडर

Sirmaur News/देवेंदर वर्मा: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में प्रवासी मजदूरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. औद्योगिक क्षेत्रों पांवटा साहिब और कालाअंब में काम कर रहे सैकड़ों मजदूरों को अब 5 किलोग्राम के छोटे कमर्शियल गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध कराए जाएंगे.

आधार कार्ड दिखाकर मिलेगा सिलेंडर

नई व्यवस्था के तहत मजदूर सिर्फ आधार कार्ड के जरिए गैस एजेंसी में आवेदन कर 5 किलो का सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे. इससे उन्हें ईंधन के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा.

जिले में 700 सिलेंडर उपलब्ध

जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार, सिरमौर में करीब 700 छोटे गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं, जिनमें से लगभग 400 सिलेंडर जिला मुख्यालय नाहन में रखे गए हैं. जरूरत के अनुसार इन्हें अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया जाएगा.

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औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा सीधा लाभ

इस पहल का सबसे ज्यादा फायदा पांवटा साहिब और कालाअंब के औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों को मिलेगा, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक कार्यरत हैं.

विभाग ने अधिकारियों को किया सूचित

इस व्यवस्था की जानकारी जिला कल्याण एवं श्रम अधिकारी को भी दे दी गई है, ताकि ठेकेदारों के माध्यम से मजदूरों तक यह सुविधा समय पर पहुंच सके.

सस्ती और सुलभ सुविधा का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को सस्ती और आसानी से उपलब्ध ईंधन सुविधा देना है, ताकि उन्हें रोजमर्रा के काम में किसी तरह की परेशानी न हो.