सिरमौर में पंचायती राज चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी, 5953 उम्मीदवार मैदान में

Sirmaur News: सिरमौर में पंचायती राज चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. तीन दिनों तक चली इस प्रक्रिया में विभिन्न पदों के लिए कुल 5953 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं. अब प्रशासन द्वारा नामांकन पत्रों की जांच और छंटनी का कार्य किया जा रहा है.

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी Priyanka Verma ने जानकारी देते हुए बताया कि 7, 8 और 11 मई को जिले के सभी विकास खंडों में नामांकन प्रक्रिया आयोजित की गई थी. जिला की 273 पंचायतों में होने वाले चुनावों को लेकर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया.

अलग-अलग पदों के लिए इतने उम्मीदवारों ने भरे नामांकन

प्रशासन के अनुसार जिला परिषद सदस्य पद के लिए 74 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं, जबकि पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 474 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं.

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इसके अलावा पंचायत प्रधान पद के लिए 1452, उप प्रधान पद के लिए 1211 और वार्ड सदस्य पद के लिए सबसे अधिक 2742 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं.

8 विकास खंडों में चली प्रक्रिया

डीसी प्रियंका वर्मा ने बताया कि जिले के आठों विकास खंडों में नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. फिलहाल नामांकन पत्रों की छंटनी जारी है और इसके बाद फाइनल उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी.

उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वे 14 और 15 मई को अपना नामांकन वापस ले सकेंगे.

तीन चरणों में होंगे चुनाव

जिला सिरमौर की 273 पंचायतों में पंचायती राज चुनाव तीन चरणों में आयोजित किए जाएंगे. चुनाव के लिए 26 मई, 28 मई और 30 मई की तारीख तय की गई है. प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने का दावा किया है.