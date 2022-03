Skin care TIPS: बैंगन हटा देगा चेहरे की झाइयां और दाग-धब्बे, मिलेगा जबरदस्त निखार, बस ऐसे करें इस्तेमाल

Lifestyle Update: आपको चेहरे पर अक्सर होने वाले दाग-धब्बों के कई कारण हो सकते हैं. इसकी वजह प्रदूषण और गलत खानपान भी हो सकता है. इसी के साथ आपके चेहरे पर झाइयों की भी परेशानी होने लगी है तो ये आपके चेहरे को और भी ज्यादा खराब कर सकती है. ऐसे में लोग अपने चेहरे से इन दाग-धब्बों को दूर करने के लिए चेहरे पर तरह-तरह के फेसमास्क (facemask) और स्किन केयर प्रोडक्ट्स (skin care products) का इस्तेमाल करते हैं.

लेकिन, कुछ लोगों की चेहरे की स्कीन इतनी नाजुक होती है कि इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स से साइड-इफेक्ट होने का भी डर रहता है. ऐसे में चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप नैचुरल चीजों का चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इस नैचुरल प्रोडक्ट्स में बैंगन का फेसमास्क (benefits of eggplant mask) आपके लिए बहुत ही प्रभावी हो सकता है. तो चलिए जानते हैं कि बैंगन फेसमास्क (Can we apply Brinjal face Pack on Face) बनाने की विधि? और इसे कैसे लगाएं.

बैंगन के एंटी एजिंग गुणः- बता दें कि बैंगन में एंटी ऑक्सीडेंट का एक समृद्ध स्रोत पाया जाता है जो फ्री रेडिकल्स (free radicals) से लड़ने में मदद करता है. इसी के साथ इसमें विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो स्किन को हेल्दी, यंग और चमकदार बनाने में आपकी मदद कर सकता है.

सूर्य की हानिकारक किरणों से रखे सुरक्षितः- लड़कियों के लिए उनका चेहरा काफी प्यारा होता है और उसे सुंदर रखने के लिए वो हर तरह की कोशिश करती है. भाग दौड़ भरी लाइन में हम अपने चेहरे का खास ध्यान नहीं रख पाते हैं और ज्यादा देर धूप में रहने से चेहरे पर जलन की परेशानी होने लगती है. इस समस्या को दूर रखने के लिए बैंगन के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि बैंगन के रस में फाइटोन्यूट्रिएंट्स (phytonutrients) होता है जो स्किन की लालिमा और जलन को शांत करने में मदद करता है.

बैंगन फेसमास्क चेहरे को बनाएं कोमल और सॉफ्टः- चेहरे की त्वचा को सॉफ्ट रखने के लिए बैंगन का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह तो आप सभी जानते हैं कि बैंगन में पानी की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है. बैंगन में 92% पानी पाया जाता है जो हमारी त्वचा, बालों के साथ पूरे शरीर को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखने के लिए मदद करता है.

एंटी एजिंग के लिए बैंगन के फेसमास्क का ऐसे करें इस्तेमाल? दिन पर दिन बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने के लिए बैंगन का बैंगन के फेसमास्क का इस्तेमाल किया जाता है. सबसे पहले इसके लिए बैंगन का रस निकाल लें और इसमें विच हेजल की कुछ बूंदें मिला लें. दोनों सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे एक बोतल में पैक भरकर रख लें. इसके बाद इसे फ्रिज में रख दें. अब इस टोनर को जरूरत के हिसाब से अपने चेहरे पर लगाएं.

सॉफ्ट स्किन के लिए बैंगन के फेसमास्क का ऐसे करें इस्तेमालः- इसके लिए एक बैंगन के टुकड़े को काट लें. इसमें दो बड़े चम्मच एलोवेरा जूस और एक चम्मच ऑर्गेनिक शहद में मिलाएं और इसे अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगा लें. 20 मिनट बाद चेहरे को धो लें. सप्ताह में 2 बार इस फेसमास्क के इस्तेमाल से स्किन पर चमक बढ़ेगी.

पिगमेंटेशन के लिए चेहरे पर लगाएं बैंगन फेसमास्कः- चेहरे से पिगमेंटेशन को हमेशा के लिए दूर करने के लिए बैंगन से फेसमास्क लगाएं. सबसे पहले बैंगन को काटकर अच्छी तरह से पीस लें. इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करें. मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट तक इस मास्क को लगा हुआ छोड़ दें. गुनगुने पानी से चेहरे धो लें. इससे स्किन की झाइयां और दाग-धब्बों की परेशानी दूर हो जाएगी.

