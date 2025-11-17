Skincare Tips: ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲਓ ਟੇਂਸ਼ਨ, 5 ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਓ ਕੋਰੀਅਨ ਗਲੋ

Advertisement
Winter Skincare: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕੋਰੀਆਈ ਡਰਾਮਾ ਸਟਾਰ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:09 PM IST

Skincare Tips: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰੀਆਈ ਡਰਾਮਾ ਸਟਾਰ ਵਾਂਗ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ - ਦਫ਼ਤਰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਥਕਾਵਟ - ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਸਕਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੋਰੀਆਈ ਚਮਕ ਦਾ ਰਾਜ਼—ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਉਤਪਾਦ
ਚਮਕਦਾਰ ਸਕਿਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮਕ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਹਨ।

1. ਡਬਲ ਕਲਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ
ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।।
-ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ-ਅਧਾਰਤ ਕਲੀਨਜ਼ਰ
-ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਫੋਮ ਕਲੀਨਜ਼ਰ
ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਦੇਣ ਲਈ ਗੋਲਾਕਾਰ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ।

2. ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟ ਕਰੋ
ਮ੍ਰਿਤ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
-AHA ਜਾਂ BHA ਵਰਗੇ ਹਲਕੇ ਰਸਾਇਣਕ ਐਕਸਫੋਲੀਐਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਸਖ਼ਤ ਸਕ੍ਰੱਬਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਟੋਨਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਿਓ
ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-ਟੋਨਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
-ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

4. ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿਆਸੀਨਾਮਾਈਡ ਸੀਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੱਤ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਮੋਟਾ, ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
-2-3 ਬੂੰਦਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
- ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ SPF—ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
- ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ।
-ਦਿਨ ਵੇਲੇ SPF ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।
- ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ - ਛੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ - ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਸਪਰੇਅ - ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਪੀਤਾ ਜਾਂ ਖੀਰੇ ਦਾ ਪੇਸਟ - ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗੀ।

