Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3003380
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਠੰਡ 'ਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆ ਮਨਪੰਸਦ ਥਾਵਾਂ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਮਲਾ

Snake Favourite Places at home: ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 14, 2025, 03:16 PM IST

Trending Photos

ਠੰਡ 'ਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆ ਮਨਪੰਸਦ ਥਾਵਾਂ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਮਲਾ

Snake Favourite Places at home: ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਸਫਾਈ 
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਤਾਬਕ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਹਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਦਿਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ

Add Zee News as a Preferred Source

ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਨੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਰੂਮ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   

ਵੱਡੇ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਲਾਅਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖੋ।

ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰੋ ਛਿੜਕਾਅ 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫਿਨੋਲ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਛਿੜਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਨੋਲ ਛਿੜਕੋ। ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।

 

TAGS

Snake Favourite Places at home in winters.Trending news

Trending news

Punjab Cabinet meeting postponed
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ
Tarn Taran bypoll Winner
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ; ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਬਤ
Bihar election results 2025
NDA की जीत पर ऊना में भारतीय जनता पार्टी ने बांटे लड्डू, मनाया जश्न
Hassan Manak arrest
ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਸਨ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Sleep Sign
Sleep Sign: ਕੀ ਸਵੇਰੇ 3-4 ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ?
Gold price today
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 18K–24K ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ
Holiday Calendar
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, 2026 ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕ
Tarn Taran bypoll Winner
ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ
Dharmendra
ਹੇਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ, 40 ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਉਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਫਿਲਮ
Dharmendra ICU video leaked from Breach Candy Hospital
ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ Dharmendra ਦਾ ICU ਦਾ Video ਲੀਕ!