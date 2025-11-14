ਠੰਡ 'ਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆ ਮਨਪੰਸਦ ਥਾਵਾਂ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਮਲਾ

Snake Favourite Places at home: ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
Trending Photos
Snake Favourite Places at home: ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਸਫਾਈ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਤਾਬਕ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਹਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਦਿਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਨੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਰੂਮ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਲਾਅਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖੋ।
ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰੋ ਛਿੜਕਾਅ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫਿਨੋਲ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਛਿੜਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਨੋਲ ਛਿੜਕੋ। ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।