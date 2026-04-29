सोलन नगर निगम चुनाव में भाजपा में बगावत के सुर, टिकट न मिलने पर दावेदारों ने उठाए सवाल

Solan News: नगर निगम सोलन चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन टिकट वितरण के बाद भाजपा के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है. पार्टी टिकट न मिलने से नाराज कई दावेदार अब खुलकर विरोध जता रहे हैं और प्रदेश नेतृत्व से फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं.

वार्ड नंबर 10 से टिकट के दावेदार रहे विवेक डोभाल और उनके समर्थकों ने भाजपा की टिकट आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि पार्टी ने टिकट देने से पहले लंबी चयन प्रक्रिया अपनाई, इंटरव्यू लिए गए और उम्मीदवारों से शपथ तक दिलवाई गई, लेकिन अंतिम समय में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जो लंबे समय से सक्रिय नहीं था.

टिकट प्रक्रिया पर उठाए सवाल

विवेक डोभाल का कहना है कि जब पार्टी ने विस्तृत चयन प्रक्रिया पूरी करवाई थी, तो फिर उन प्रक्रियाओं का औचित्य क्या था, यदि टिकट पहले से ही किसी अन्य को दिया जाना था. उन्होंने आरोप लगाया कि पांच सक्रिय दावेदारों में से किसी को भी मौका नहीं दिया गया.

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‘सक्रिय कार्यकर्ताओं की अनदेखी’ का आरोप

डोभाल ने कहा कि टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो पिछले करीब एक साल से पार्टी गतिविधियों में सक्रिय नहीं रहा. इससे मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है और संगठन के भीतर नाराजगी बढ़ रही है.

प्रदेश अध्यक्ष से पुनर्विचार की मांग

नाराज दावेदारों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से टिकट आवंटन के फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है. उन्होंने साफ कहा कि यदि निर्णय में बदलाव नहीं किया गया, तो दावेदारों में से एक निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है.

निर्दलीय चुनाव की चेतावनी

विवेक डोभाल ने कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व ने उनकी बात नहीं सुनी, तो चुनाव में “असली भाजपा और नकली भाजपा” के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस बयान से साफ है कि सोलन नगर निगम चुनाव में भाजपा के लिए अंदरूनी असंतोष चुनौती बन सकता है.