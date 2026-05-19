सोलन में साइबर ठगी का बड़ा मामला, फोन हैक कर चाय विक्रेता के खाते से उड़ाए ₹1.75 लाख

Solan News: सोलन में साइबर ठगों ने फोन हैक कर चाय विक्रेता के बैंक खाते से ₹1.75 लाख उड़ा लिए। फर्जी बैंक कॉल के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया. पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
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Solan Cyber Fraud: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में साइबर ठगों ने एक चाय विक्रेता को निशाना बनाकर उसकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर दिया. सोसाइटीगंज बाजार में चाय बेचकर परिवार का पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति के बैंक खाते से ठगों ने फोन हैक कर करीब 1.75 लाख रुपये निकाल लिए.
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग ऑनलाइन ठगी को लेकर सतर्क हो गए हैं.
बैंक कॉल के नाम पर जाल में फंसाया
पीड़ित Vidya Dutt के अनुसार उन्हें एचडीएफसी बैंक के नाम पर एक फोन कॉल आई थी. कॉल करने वाले व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग प्रक्रिया का हवाला देकर उन्हें बातचीत में उलझाए रखा.
कुछ ही देर बाद उनका मोबाइल फोन अचानक हैंग होने लगा और वे किसी भी ऐप या यूपीआई सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पाए.
दो दिन बाद पता चली ठगी
पीड़ित ने बताया कि उन्हें दो दिनों तक इस धोखाधड़ी का अंदाजा तक नहीं हुआ. बाद में जब मोबाइल सामान्य हुआ और उन्होंने बैंक मैसेज चेक किए, तब पता चला कि उनके खाते से 1.75 लाख रुपये निकाले जा चुके हैं.
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह रकम किसी दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है.
पुलिस ने लोगों को किया सतर्क
घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर बैंकिंग जानकारी साझा न करें. साथ ही यदि फोन में संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे या बैंक खाते से जुड़ी कोई असामान्य जानकारी मिले, तो तुरंत बैंक और पुलिस को सूचित करें.
साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि ठग अब मोबाइल हैकिंग और फर्जी बैंक कॉल के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं, इसलिए डिजिटल लेनदेन करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.