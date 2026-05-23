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सलोगड़ा में बड़ा सड़क हादसा, पैराफिट तोड़ दूसरी सड़क पर पलटी बस; चालक समेत 2 गंभीर घायल

सोलन-शिमला हाईवे पर सलोगड़ा के पास यात्रियों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर पैराफिट तोड़ते हुए दूसरी सड़क पर पलट गई. हादसे में चालक समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 23, 2026, 11:24 AM IST

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सलोगड़ा में बड़ा सड़क हादसा, पैराफिट तोड़ दूसरी सड़क पर पलटी बस; चालक समेत 2 गंभीर घायल

Nalagarh Accident: हिमाचल प्रदेश के सोलन-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. सलोगड़ा के पास यात्रियों से भरी एक निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पैराफिट को तोड़ते हुए नीचे दूसरी सड़क पर जा पलटी. हादसे में बस चालक समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं.

जानकारी के अनुसार बस सोलन से शिमला की ओर जा रही थी और उसमें करीब एक दर्जन यात्री सवार थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सलोगड़ा के पास एक मोड़ पर चालक बस से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद बस सीधे पैराफिट तोड़कर नीचे सड़क पर गिर गई और पलट गई.

हादसे के बाद मची अफरा-तफरी
बस पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोग तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गए और घायलों को बस से बाहर निकाला. गंभीर रूप से घायल चालक और एक अन्य यात्री को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

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बड़ा हादसा टला
गनीमत यह रही कि जिस सड़क पर बस गिरी, उस समय वहां से कोई दूसरा वाहन नहीं गुजर रहा था. अगर सामने से कोई वाहन आ रहा होता तो हादसा और भी भयावह हो सकता था.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

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