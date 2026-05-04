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सोलन की छात्रा प्राची ने रचा इतिहास, साइंस स्ट्रीम में 97.8% अंक लेकर प्रदेश में छठा स्थान

सोलन के बीएल स्कूल की छात्रा प्राची मनासी ने 12वीं साइंस स्ट्रीम में 97.8% अंक हासिल कर हिमाचल प्रदेश में छठा स्थान प्राप्त किया. स्कूल प्रबंधन ने IIT तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग देने का ऐलान किया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 04, 2026, 06:14 PM IST

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सोलन की छात्रा प्राची ने रचा इतिहास, साइंस स्ट्रीम में 97.8% अंक लेकर प्रदेश में छठा स्थान

Solan News: B.L. Central Public Senior Secondary School की होनहार छात्रा प्राची मनासी ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन करते हुए विज्ञान संकाय में पूरे प्रदेश में छठा स्थान हासिल किया है. प्राची ने 97.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर न केवल अपने family बल्कि school और जिले का नाम भी रोशन किया है.

इस उपलब्धि के बाद विद्यालय परिसर में खुशी और गर्व का माहौल देखने को मिला. स्कूल प्रबंधन, शिक्षक और सहपाठियों ने प्राची की सफलता पर उन्हें बधाई देते हुए इसे विद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि बताया.

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बिना ट्यूशन हासिल की बड़ी सफलता

प्राची मनासी पिछले कई वर्षों से इसी विद्यालय में पढ़ाई कर रही हैं और चौथी कक्षा से B.L. Central Public Senior Secondary School का हिस्सा रही हैं. खास बात यह रही कि उन्होंने बिना किसी बाहरी coaching या tuition के यह मुकाम हासिल किया.

प्राची ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों के मार्गदर्शन और नियमित पढ़ाई को दिया. उनका कहना है कि अनुशासन, निरंतर अभ्यास और हर विषय को गहराई से समझने की आदत ने उन्हें यह सफलता दिलाई.

आईआईटी के सपने को मिलेगा स्कूल का साथ

प्राची की इस उपलब्धि से प्रभावित होकर स्कूल प्रबंधन ने उनके भविष्य को लेकर बड़ा ऐलान किया है. विद्यालय की प्रबंध निदेशक Veena Bakshi और प्रधानाचार्य Ruchika Bakshi ने घोषणा की है कि प्राची को आईआईटी की तैयारी के लिए स्कूल की ओर से निशुल्क coaching उपलब्ध करवाई जाएगी.

स्कूल प्रबंधन का कहना है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव मदद की जाएगी ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें.

अन्य छात्रों के लिए बनी प्रेरणा

प्राची की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं. उनकी सफलता अब अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई है, जो अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने देख रहे हैं.

 

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