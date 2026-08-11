Surya Grahan 2026: 12 ਜਾਂ 13 ਅਗਸਤ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ? ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ

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Surya Grahan 2026: 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ 12 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ/ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ।
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ
ਖਗੋਲੀ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਰੀਖ 12 ਅਗਸਤ, 2026 ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸਦਾ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 2026 ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਾਅ ਲਗਭਗ 2 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 18 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ?
ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ (IST) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 9:04 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1:28 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਹਿਣ ਰਾਤ 11:16 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਮਾਂ:
ਅੰਸ਼ਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਰਾਤ 9:04 ਵਜੇ, 12 ਅਗਸਤ
ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਰਾਤ 10:28 ਵਜੇ
ਅਧਿਕਤਮ ਗ੍ਰਹਿਣ: 11:16 pm
ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮਾਪਤ: 12:04 ਵਜੇ, 13 ਅਗਸਤ
ਗ੍ਰਹਿਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਦੁਪਹਿਰ 1:28 ਵਜੇ, 13 ਅਗਸਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ
ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?
ਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਉੱਤਰੀ ਰੂਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਸ਼ਕ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ
ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੂਰਜੀ-ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਤੀ 12 ਅਗਸਤ, 2026 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।