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Surya Grahan 2026: 12 ਜਾਂ 13 ਅਗਸਤ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ? ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ

Solar Eclipse 2026: 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, 13 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 11, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:31 PM IST
Surya Grahan 2026: 12 ਜਾਂ 13 ਅਗਸਤ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ? ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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