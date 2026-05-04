ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ; ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪੁੱਜੀ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 04, 2026, 08:54 AM IST

Hemkund Sahib News: ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 418 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੀਲਡ (9ਵੀਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ) ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਥ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ।

ਟੀਮ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਅਟਲਾਕੋਟੀ ਆਈਸਬਰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।

