ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹਮਲਾ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾਹ

Gurdaspur News: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਦੂਚੱਕ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਹਿਲਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਹਿਲਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਵਾਈ ਅਕਸਰ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।