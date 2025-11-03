Stock Market: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

Indian Stock Market: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਸਵੇਰੇ 9:19 ਵਜੇ, ਸੈਂਸੈਕਸ 126 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 83,811 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 20 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 25,688 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਫਟੀ ਪੀਐਸਯੂ ਬੈਂਕ ਇੰਡੈਕਸ ਲਗਭਗ 2% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਰਮਾ, ਧਾਤੂ, ਰੀਅਲਟੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਈਟੀ, ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮਿਡਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਮਿਡਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਲਾਰਜਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100: 114 ਅੰਕ (0.19%) ਵਧ ਕੇ 59,940 'ਤੇ
ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ 100: 120 ਅੰਕ (0.66%) ਵਧ ਕੇ 18,501 'ਤੇ
ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘਾਟਾ
ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ:
ਐਮ ਐਂਡ ਐਮ, ਐਸਬੀਆਈ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ (ਪੀਵੀ), ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ
ਡਿੱਗਦੇ ਸਟਾਕ:
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਬੀਈਐਲ, ਟਾਈਟਨ, ਈਟਰਨਲ (ਜ਼ੋਮੈਟੋ), ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ, ਐਨਟੀਪੀਸੀ, ਟ੍ਰੈਂਟ, ਕੋਟਕ ਬੈਂਕ, ਟੀਸੀਐਸ, ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ
ਨਿਫਟੀ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਚੁਆਇਸ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਫਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ੋਨ: 25,600–25,500
ਰੋਧ ਜ਼ੋਨ: 25,800–26,000
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਫਟੀ 26,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕ 26,100-26,300 ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
FII ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ
ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ ₹14,610 ਕਰੋੜ ਸੀ। FIIs ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:
- ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਤੀਜੇ
- ਅਮਰੀਕੀ ਫੈੱਡ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ
- ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ