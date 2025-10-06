Advertisement
ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੂਡ; IT ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਲੰਬੀ ਛਾਲ, ਨਿਫਟੀ 25,000 ਨੂੰ ਪਾਰ

Stock Market: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਫਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਸਤ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਉਛਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 4.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਟੀਸੀਐਸ ਵਿੱਚ 2.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 02:58 PM IST

ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੂਡ; IT ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਲੰਬੀ ਛਾਲ, ਨਿਫਟੀ 25,000 ਨੂੰ ਪਾਰ

Stock Market: ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 550 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ 165 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਨਿਫਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 25,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਸੈਕਸ 81,750 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਫਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਸਤ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਉਛਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 4.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਟੀਸੀਐਸ ਵਿੱਚ 2.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, BSE ਸੈਂਸੈਕਸ 81,274.79 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਅੰਕ 81,207.17 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਸਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੀ ਗਤੀ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਗਈ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 81,357 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਸੈਂਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਅੰਕੜੇ 24,894.25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24,916.55 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 24,989.95 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 

ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ

ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਸ ਹੈਲਥ, ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ, ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਸਿਪਲਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ ਪਛੜ ਗਏ। 

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:
ਪਹਿਲਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ HDFC ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ। IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਿਫਟੀ IT ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਗਭਗ 1.5% ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ IT ਸਟਾਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਦੂਜਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।

ਤੀਜਾ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਫਟੀ ਵੀ 25,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

(ਨੋਟ- ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ।)

