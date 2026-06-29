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Strawberry Moon 2026: ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ 'ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਮੂਨ'! ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਸਮਾਨ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਮੂਨ 2026 ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਮੂਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 29, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:32 PM IST
Strawberry Moon 2026: ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ 'ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਮੂਨ'! ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਦ੍ਰਿਸ਼
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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