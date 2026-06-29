Strawberry Moon 2026: ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ 'ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਮੂਨ'! ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਦ੍ਰਿਸ਼

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Strawberry Moon 2026: ਅੱਜ ਰਾਤ, ਅਸਮਾਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਕਾਸ਼ੀ ਨਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ: ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਮੂਨ। ਇਹ ਜੂਨ ਦਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀਕਾਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਮੂਨ ਕੀ ਹੈ?
"ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਮੂਨ" ਨਾਮ ਲਾਲ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਚੰਦ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਮੂਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਲਕਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਮੂਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੂਨ ਇਲਯੂਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
-ਚਮਕਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੋ।
-ਜੇਕਰ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
-ਚੰਦਰਮਾਦਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
-ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ DSLR ਨਾਲ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।