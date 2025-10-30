ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

Stock Market Fall: ਬੀਐਸਈ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 30 ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 24 ਹੇਠਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇ। ਆਟੋ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Stock Market Fall: ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸੈਂਸੈਕਸ 592.67 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 84,404 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 176 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 25,877 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਰੈੱਡੀਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਬੀਐਸਈ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 30 ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 24 ਹੇਠਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇ। ਆਟੋ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
ਬੀਐਸਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬੀਐਸਈ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ₹474.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹472.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਿਆ?
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਰੋਮ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸੌਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਵੇਲ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰੁਖ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਰੀ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ₹2,540.16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ। FII ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੌਦਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
