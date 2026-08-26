ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੰਡ 70 ਤੇ ਪਿਆਜ਼ 60 ਤੋਂ ਪਾਰ; ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ

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Sugar Onion Prices Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਰੱਖੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 'ਮਿਠਾਸ' ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਖੰਡ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੇਟਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੰਡ,ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੰਡ, ਬੇਸਨ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ 42 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਰੇਟ 70 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 3 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਦੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪਿਆਜ਼ ਜੋ ਕਿ 100 ਦਾ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਪਿਆਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਭੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਭੀ, ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 45 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਘਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਥਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੀਨੀ ਦੀ ਬਲੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਰੇਟ 65 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧੀ ਚੀਨੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।