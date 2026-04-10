Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3173341
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट से झटका, पूर्व विधायकों की पेंशन बहाल करने के आदेश

Sukhu Government: हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों की पेंशन बहाल करने के आदेश दिए हैं. सुक्खू सरकार को झटका, 1 महीने में बकाया भुगतान का निर्देश.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 10, 2026, 12:54 PM IST

Trending Photos

सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट से झटका, पूर्व विधायकों की पेंशन बहाल करने के आदेश

Himachal High Court: हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने बागी पूर्व विधायकों की पेंशन बहाल करने के आदेश दिए हैं और एक महीने के भीतर बकाया राशि जारी करने को कहा है.

एक महीने में बकाया भुगतान का निर्देश
न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और रंजन शर्मा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं को एक महीने के भीतर पेंशन का बकाया भुगतान किया जाए.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में पेंशन समय पर जारी की जाए, अन्यथा देरी होने पर 6% वार्षिक ब्याज देना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

किन याचिकाओं पर आया फैसला
यह फैसला दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनाया गया, जो पूर्व विधायक Rajendra Rana और Ravi Thakur द्वारा दायर की गई थीं.

दोनों ने उस संशोधन विधेयक को चुनौती दी थी, जिसमें दल-बदल कानून (दसवीं अनुसूची) के तहत अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन समाप्त करने का प्रावधान किया गया था.

सरकार ने बदला कानून, नया बिल लाया
सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिवालय ने कोर्ट को बताया कि पहले पारित विधेयक को सरकार ने वापस ले लिया है और उसकी जगह नया विधेयक लाया गया है.

नए प्रावधान के अनुसार, अब 14वीं विधानसभा या उसके बाद चुने जाने वाले विधायक, यदि दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित होते हैं, तो उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा.

राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार
सचिवालय के अनुसार, यह नया विधेयक फिलहाल राज्यपाल की मंजूरी के लिए लंबित है. इसका प्रभाव भविष्य में लागू होगा और वर्तमान मामले पर इसका असर नहीं पड़ेगा.

TAGS

sukhu governmentHimachal High CourtHimachal Pradesh

Trending news

kamal kaur bhabhi
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Khalsa Sajna Diwas
ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 2,840 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
kotkapura news
ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
bathinda news
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ; MLA ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CAO ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
Kamal Kaur Murder Case
ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋ
punjab weather
Punjab Weather: 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਾਹਤ, ਫਿਰ ਸਤਾਏਗੀ ਗਰਮੀ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
AAP MLA Dinesh Chadha
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Vinod Zinta
जयराम ठाकुर के 'पाकिस्तान' वाले बयान पर विनोद जिंटा का तीखा पलटवार, केस दर्ज की मांग
Khanna News
ਖੰਨਾ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ