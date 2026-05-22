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नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव हाईजैक करना चाहती है सुक्खू सरकार- डॉ. राजीव बिंदल

Rajeev Bindal: हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों को प्रभावित करने, नियम बदलने और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 22, 2026, 12:17 PM IST

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नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव हाईजैक करना चाहती है सुक्खू सरकार- डॉ. राजीव बिंदल

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. हिमाचल भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

डॉ. बिंदल ने कहा कि हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली सफलता से कांग्रेस घबराई हुई है और अब चुनावी नियमों में बदलाव कर जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव को प्रभावित करने के लिए नए नियम और नोटिफिकेशन लाने की तैयारी की जा रही है.

“लोकतंत्र की हत्या का प्रयास”
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के बीच नियम बदलना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है. उन्होंने इसे संविधान और जनता के अधिकारों पर हमला बताते हुए कहा कि भाजपा इस तरह के किसी भी कदम का विरोध करेगी.

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डॉ. बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को डराने, धमकाने और धनबल के जरिए अपने पक्ष में मतदान करवाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया. उनके मुताबिक सरकार सत्ता बचाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है.

भाजपा ने आंदोलन की दी चेतावनी
भाजपा नेता ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों और सत्ता के दुरुपयोग से परेशान हो चुकी है. उन्होंने दावा किया कि जनता अब बदलाव चाहती है.

डॉ. बिंदल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया से छेड़छाड़ करने या जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश हुई तो भाजपा सड़कों से लेकर विधानसभा तक बड़ा आंदोलन करेगी.

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