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ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਕਿਨਾਰੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਲੁਟੇਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Sultanpur Lodhi News: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਕਿਨਾਰੇ ਲੁੱਟਪਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਥਿਆਰ, ਕਾਰਤੂਸ, ਮੋਬਾਈਲ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 05, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:03 PM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਕਿਨਾਰੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਲੁਟੇਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਕਿਨਾਰੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਬੂ
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