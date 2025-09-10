ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਅੰਕੜੇ- ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

Sunil Jakhar on AAP News: ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਅਬਕਾਰੀ ਰਵਨਿਊ ਵਾਲੇ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
Sunil Jakhar on AAP News: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਕਹੀਣ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ "ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ" ਬਣੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ 13,289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ। ਮਨਮਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5,043 ਕਰੋੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1,156 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 778 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚੇ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 1,022 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਨਾਲ 8,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਅਬਕਾਰੀ ਰਵਨਿਊ ਵਾਲੇ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ GST ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ?
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ SDRF ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਸਹੀ ਥਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ SDRF ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੋਣੀ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 6,800 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 42,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਕਵਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1600 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਹਨ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।