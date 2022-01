Reservation in Promotion: सरकारी नौकरी में प्रमोशन पर SC का बड़ा फैसला, जानिए पूरी डिटेल्स...

चंडीगढ़- सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक बड़ा फैसला सामने आया हैं. दरअसल सरकारी नौकरियों में (SC/ST) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण पर वह अपने पुराने फैसले को नहीं बदलेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का डेटा तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य की है. आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिए जरनैल सिंह से संबंधित विवाद के मामले में जो सवाल उठे थे उस पर अपना ये जवाब दिया.

Supreme Court to pronounce today its judgement on the issue of the grant of reservation in promotion to the Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in government jobs pic.twitter.com/Ygrrbm6xDC

— ANI (@ANI) January 28, 2022