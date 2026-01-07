Advertisement
ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਘਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Supreme Court Property Verdict: ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ; ਇੰਤਕਾਲ, ਮਦਰ ਡੀਡ, ਅਤੇ ਇੰਕਮਬ੍ਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 07, 2026, 03:24 PM IST

ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਘਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Property Registry New Rule: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ (ਸੇਲ ਡੀਡ) ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਤਕਾਲ (ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ/ਐਂਟਰੀ/ਡੀਡ) ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੇਲ ਡੀਡ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸੇਲ ਡੀਡ ਅਤੇ ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਤਕਾਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਧਦੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਦਰ ਡੀਡ ਅਤੇ ਇਨਕਮਬ੍ਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
-ਮਦਰ ਡੀਡ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
-ਇਨਕਮਬ੍ਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
-ਇੰਤਕਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਬਕਾਇਆ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਅਧੂਰੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

