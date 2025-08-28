ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

Mohali News: ਲੜਕੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 03:08 PM IST

ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਲੜਕੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ।

ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

DSP ਹਰਸਿਮਰਨ ਬਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।

