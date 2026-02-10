Advertisement
Teddy Day 2026: ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ Teddy Bear, ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਵੀਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਡੀ?

ਟੈਡੀ ਡੇ 2026 'ਤੇ, ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਖਾਸ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ?

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 10, 2026, 12:18 PM IST

Teddy Day 2026: ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ Teddy Bear, ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਵੀਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਡੀ?

Teddy Day 2026: ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਵੀਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਡੀ ਡੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਵੀਕ ਦੌਰਾਨ ਟੈਡੀ ਡੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?

ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ 
ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1902 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥੀਓਡੋਰ "ਟੈਡੀ" ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਭਾਲੂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਹਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ।

ਸੌਫਟ ਟੌਏ ਨੂੰ 'ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ' ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ?
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਕਲਿਫੋਰਡ ਬੇਰੀਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਮੌਰਿਸ ਮਿਚਟਮ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫਟ ਟੌਏ ਰਿੱਛ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ ਨਾਮ "ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ" ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਟੈਡੀ ਡੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਟੈਡੀ ਬੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਮ, ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਰੂਪ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ, ਰੋਜ਼ ਡੇ, ਚਾਕਲੇਟ ਡੇ, ਹੱਗ ਡੇ ਅਤੇ ਕਿੱਸ ਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਟੈਡੀ ਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾਪਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਦਰਸ਼ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
-ਲਾਲ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-ਗੁਲਾਬੀ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
-ਪੀਲਾ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

