Kabaddi Player murder case; ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੀਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ

Tejpal Singh Kabaddi Player Murder Case: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਤੀਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Tejpal Singh Kabaddi Player Murder Case: ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਬੰਧੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਲਾ ਰੋਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (2 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਉਸੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (31 ਅਕਤੂਬਰ) ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਤੇਜਪਾਲ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਲਭ ਅਤੇ ਤੇਜਪਾਲ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਲਭ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਹਨੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਤੇਜਪਾਲ ਪ੍ਰਲਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਕੀ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਹਨੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
ਤੇਜਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਨੀ, ਕਾਲਾ, ਗਗਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ, ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।