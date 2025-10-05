ਵਧਾਈ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

Gurdaspur Transgender Groups Dispute News: ਸਾਬੋ ਮਹੰਤ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Gurdaspur Transgender Groups Dispute News: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿਟੀ ਠਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ।
ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬੋ ਮਹੰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਜਲੀ ਮਹੰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਬੋ ਮਹੰਤ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬੋ ਮਹੰਤ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਜਲੀ ਮਹੰਤ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬੋ ਗਰੁੱਪ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਠਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਾ ਵਧੇ।