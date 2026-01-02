Advertisement
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ! ਧਰਤੀ ਤੋਂ 11,352 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ

Supermassive Black Hole Merger: ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 11,352 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੁਪਰਮੈਸਿਵ ਕਾਲੇ ਹੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 02, 2026, 04:11 PM IST

ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 11,352 ਟ੍ਰਿਲਿਨ ਦੂਰੀ ਤਿੰਨ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾਵਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਮ J1218/1219+1035 ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋ।

ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਵੀ ਟਕਰਾਉਣਗੇ
ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਆ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਅਰਬ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਵ ਹੀ ਸਨ। J1218/1219+1035 ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਿਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲਗਭਗ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਾਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਘਟਨਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂ.ਐੱਸ.ਵਲ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬੋਰੇਟ ਦੀ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜਿਸਟਸ ਏਮਾ ਸ਼ਵਾਰਟਜ ਮੈਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਏਕਟੀਵ ਗੈਲੇਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਰਜਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਲੇਕਟਿਕ ਨਿਊਕਲੀਆਸ ਰੇਡੀਓ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੀਸਰੀ ਬਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ AGN ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ
ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਗੈਲੇਕਸੀ ਮਰਜਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਡ-ਫੀਲਡ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸਰਵੇ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਰੇਡੀਓ ਇਕਟੀਵ ਬਲੌਕ ਹੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਐਂਡ 74,000 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੀਸਰੀ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਪਈ, ਇਹ ਨੇੜੇ 316000 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪੂੰਛ ਬਾਕੀ ਦੋ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਹੀ ਤੀਨ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਦਾ ਟਕਰਾਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸੁਪਰਮੈਸਿਵ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

