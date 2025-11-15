ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ! ਇਸ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ PM Kisan ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ

PM Kisan 21 Installment: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 19 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ PM-KISAN ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ।
PM Kisan 21 Installment: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 19 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ, 2,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ₹3.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ-ਸੀਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ।
ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ
ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਸੀਐਸਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੀਕੇ - ਓਟੀਪੀ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਫੇਸ - ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
PM-KISAN App: ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਗਈ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। PM-KISAN ਐਪ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, KYC ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। pmkisan.gov.in ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ "ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਜਾਣੋ" ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਹੁਣ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਰਬੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ₹2000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਕਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1. PM-KISAN ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਸ਼ਤ?
ਕਿਸ਼ਤ 19 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
3. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹6,000 ਸਾਲਾਨਾ।
4. ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
OTP, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਜਾਂ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ।
5. ਕਿਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
pmkisan.gov.in 'ਤੇ "ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਜਾਣੋ"।