Raj Bhavan Name Changed: ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ 'ਲੋਕ ਭਵਨ' ਰੱਖਿਆ; ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

Raj Bhavan Name Changed: 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਵਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਪਥ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਵਯ ਮਾਰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਥ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 2016 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ"। ਇਹ ਨਾਮ ਖੁਦ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
